Les investissements se poursuivent au sein de la zone de secours Hainaut-Centre. Au budget 2022, quelque 50,2 millions d’euros sont en effet inscrits afin de permettre l’acquisition des casernes de Mons, de Saint-Ghislain, de Dour, de La Louvière et d’Enghien, et la construction de nouvelles casernes. Tout ne sera évidemment pas en un claquement de doigts. Mais prévoir ces dépenses dès aujourd’hui est bien nécessaire pour avancer.

"On a un accord entre tous les bourgmestres de la zone de secours", précise d’emblée le président de cette dernière, Éric Thiébaut (PS). "Il porte sur le maintien des postes actuels et prévoit la construction de nouvelles casernes afin de remplacer celles de Soignies et de Braine-le-Comte, qui seraient donc regroupées au sein d’une caserne plus moderne. La caserne de Binche sera également reconstruite car l’actuelle est en piteux état."