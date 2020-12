Les vendredis 25 décembre 2020 (Noël) et 1er janvier 2021 (Nouvel An) sont des jours fériés. Tous les recyparcs Hygea seront donc fermés et les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu. L’ensemble des recyparcs seront également fermés les 24 et 31 décembre 2020. Ils rouvriront leurs portes aux horaires habituels le samedi 26 décembre et le samedi 2 janvier.

Comme le prévoit le système de rattrapage des jours fériés, les collectes de vendredi seront reportées aux samedi 26 décembre et 2 janvier à l’exception des collectes vespérales de La Louvière hypercentre et de Mons intramuros.

La première semaine, les collectes habituellement prévues le vendredi auront lieu le samedi 26 décembre :

Ordures ménagères + PMC/papiers-cartons : Boussu

Ordures ménagères uniquement : Honnelles

PMC/papiers-cartons : Hensies

Sacs de déchets organiques : Seneffe zone 2

Sacs de déchets résiduels et sacs de déchets organiques : Binche zone 2

Sacs de déchets organiques et PMC : Binche zone 1

Pour La Louvière hypercentre et Mons intramuros, les collectes vespérales des ordures ménagères, PMC et papiers-cartons, prévues le jeudi 24 décembre seront avancées au mercredi 23 décembre en soirée les collectes du jeudi 31 décembre seront avancées au mercredi 30 décembre. La semaine suivante, les collectes habituellement prévues le vendredi auront lieu le samedi 2 janvier :

Ordures ménagères uniquement : Boussu

Ordures ménagères + PMC/papiers-cartons: Honnelles

PMC/papiers-cartons : Dour

Sacs de déchets organiques et PMC : Binche zone 2, Binche zone de dérogations

Sacs de déchets organiques et sacs de déchets résiduels : Binche zone 1, Seneffe zone 2

Pour la commune de Quiévrain, la collecte en porte-porte des PMC et papiers-cartons prévue le vendredi 1er janvier 2020 sera postposée au lundi 4 janvier 2021.