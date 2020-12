Sauvegarder la qualité biologique du site, qui est un patrimoine naturel wallon, mais aussi le rendre plus attractif pour les oiseaux tout en améliorant l'expérience des visiteurs et des touristes : c'est le projet pour l'étang de Virelles. La roselière, qui fait la renommée du site et aide à protéger les oiseaux rares comme les cigognes, pourra être adaptée pour ramener davantage d'eau, avec une série d'îlots pour favoriser les plantes et insectes, rares également.

"La réserve naturelle de l’étang de Virelles est en effet un site majeur en Wallonie pour la nidification, la migration et l’hivernage de nombreux oiseaux liés aux milieux humides", explique l'Aquascope dans un communiqué se réjouissant de la nouvelle.

Pour le volet "touristes et visiteurs", une partie du subside visera aussi à relocaliser le centre CREAVES (centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage) sur place. Ce centre, qui accueille jusqu'à 750 animaux sauvages par an - on pense notamment aux hérissons, aussi en danger, mais pas que - sera visitable par le public.

Avec le soutien de Valérie De Bue, ministre du tourisme, l'Aquascope Virelles devrait aussi accueillir une nouvelle zone de restauration et des logements insolites supplémentaires (il y a déjà une "bulle" pour passer la nuit à la belle étoile, avec un toit transparent). Le site qui accueille 30.000 visiteurs par an pourrait ainsi doubler sa capacité d'accueil, avec 60.000 éco-touristes attendus, c'est en tout cas l'objectif wallon, pour que Virelles devient un pôle d'écotourisme majeur en Wallonie, avec un projet "Aquascope 2.0"