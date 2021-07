L’extension territoriale de l’activité de Tibi sous la loupe.

Fin juin, l’intercommunale Tibi présentait son rapport d’activité 2020.

Comment les chiffres de la propreté publique ont-ils évolué au cours des six premiers mois de 2021, en sachant que le transfert de l’intégralité des missions de nettoyage et de balayage du district Est vient d’être organisé ? Jusque fin mai et depuis le 15 février, le travail se concentrait sur les quatre autres districts urbains. Pour quels résultats et à quel coût ? La question écrite du conseiller communal indépendant Nicolas Kramvoussanos a reçu en grande partie des réponses.