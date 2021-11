Après les rues Frère-Orban (2016), Dom Rémy (2018), Jules Houssière (2019), Paul Janson (2020) et les abords de l’école du Phénix c'est au tour de la rue Wauters de bénéficier d'une réfection en profondeur. En effet, sur proposition de l’Echevin Eric Goffart, le Collège communal de ce mardi 16 novembre a décidé d’attribuer un marché de travaux visant la rénovation complète de la rue Wauters à Dampremy pour un montant de 1.590.999 €.

Le chantier est prévu pour 250 jours ouvrables, ce qui équivaut à environ un an, ces travaux prévoient la reconstitution des coffres des trottoirs et de la chaussée ainsi que la pose de nouveaux revêtements. Ce chantier permettra également de procéder au raccordement d'avaloirs neufs, de créer de nouveaux passages piétons et des quais bus équipés de dalles podotactiles. Afin d’augmenter la sécurité routière, des coussins berlinois seront installés et un rétrécissement de voirie est prévu.

"La rue Wauters constitue la voirie principale de Dampremy. Elle s’étend sur près d’un kilomètre et permet de relier le carrefour formé par la rue Janson et la rue Decoux avec la rue Cornelis Debruyn. La plupart des rues qui y conduisent ont été rénovées au cours des dernières années ou vont démarrer dans les prochaines semaines", précise l’Echevin des Travaux Eric Goffart.

La rue Van Geersdaele est d’ores et déjà programmée pour début 2022. Les rues Lecomte, Wauters (partie basse) et Decoux sont également prioritaires.