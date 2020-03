Les 47 écoles communales de Charleroi ont accueilli au total 132 élèves.

C’était l’inconnu total ce lundi matin pour les enseignants. Dans le réseau communal carolo, les écoles fondamentales et secondaires ont enregistré le taux de présence le plus bas de leur histoire, soit 132 des 11 617 élèves inscrits. Ce qui représente une fréquentation d’un peu plus d’1 %, selon l’échevine de l’Enseignement Julie Patte. Tous les enfants accueillis venaient de maternelle et de primaire. Zéro présence en revanche dans le secondaire qui compte 1 184 étudiants, et 192 étudiants-stagiaires dans les centres de formation en alternance.

Dès 14 h 30, l’échevine a informé l’ensemble des directions et équipes éducatives des mesures à respecter : si tout le personnel est rappelable en permanence, seuls deux enseignants et deux agents de l’accueil temps libre seront mobilisés dans les écoles pour y répondre aux besoins d’accueil, dès 6 h 30 et jusque 18 h 30. "Nous avons aussi demandé qu’en lien avec la circulaire ministérielle, le service s’organise de manière solidaire." Concrètement, l’écartement des membres du personnel à risque sur le plan immunitaire est à privilégier, ainsi que celui des travailleurs âgés de plus de 60 ans ou des instituteurs/trices se trouvant dans des situations de famille monoparentale. De même, les agents du staff administratif (directeur ou secrétaire) pourront effectuer du télétravail, selon une présence en alternance. "Nous faisons confiance à nos chefs d’établissements pour organiser cela au mieux, avec toute la souplesse voulue", indique l’échevine. Les directions ont donc une pleine autonomie d’action.

Un formulaire sera enfin adressé aux parents pour qu’ils planifient la présence de leurs enfants jusqu’à la date du 3 avril, veille de vacances de Pâques. Cela se fera via des groupes constitués sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Objectif : adapter l’encadrement aux nécessités d’accueil pendant toute la durée de la suspension des cours.

Dans l’enseignement artistique (académie) et de promotion sociale, les écoles sont fermées pour toute la période, aucun accueil n’est organisé vu qu’il s’agit d’élèves adultes ou d’études non obligatoires.