Le couple avait fait vivre un véritable enfer à une mineure handicapée durant les grandes vacances d’été.

Poursuivi pour des préventions de coups et blessures, séquestrations, menaces, etc., les deux prévenus avaient, durant l’été 2018, séquestrés plusieurs enfants d’une même famille au sein du domicile conjugal à Aiseau-Presles. Laurie (nom d’emprunt), l'aînée de la famille, avait subi les pires sévices par le couple. Pour mieux "la dévierger", elle avait été violée à plusieurs reprises à l’aide d'objets du quotidien comme un pommeau de douche ou une cuiller en bois. Kimberlee minimisait les faits et ne fournissait pas plus d’explications sur les raisons de ces actes. Damien était quant à lui jugé par défaut, refusant de sortir de sa cellule de la prison de Jamioulx.

Une histoire d’imprimante

La substitute Stéphanie Dutrifoy avait expliqué les circonstances qui avait conduit la victime à ses bourreaux: "Elle avait besoin d’imprimer des CV dans le but d’obtenir un boulot. Son père lui avait recommandé de s’adresser au couple voisin qui possédait une imprimante.Vu l’absence de la maman, les prévenus en profitaient pour attirer les enfants chez eux." Le ministère public avait requis de lourdes peines : douze ans de prison pour Damien et dix ans pour Kimberlee.

Une totale influence du compagnon

Me Kathleen Colin, avocate de la défense, plaidait un sursis probatoire pour la prévenue : "Elle était menacée si elle n’exécutait pas ce que lui demandait Damien". Me Napoli avait plaidé l’acquittement pour son client, qui niait dans ses déclarations les sévices sexuels dont avait été victime l’aînée.