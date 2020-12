L’opération carol’ors réserve des surprises. A commencer par celle-ci : selon un bilan provisoire, Marchienne est la commune où l’on a échangé le plus de titres après Charleroi ville. Les habitants y ont dépensé en devises locales quatre fois plus qu’à Marcinelle, et vingt fois plus qu’à Monceau. Et c’est à Dampremy que les commerces locaux en ont reçu le moins.

Ces éléments figurent dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi. L’échevin Thomas Parmentier (PS) en charge des Finances y dresse l’état des lieux de cette mesure du plan de relance covid mis en œuvre au mois de juin.

A partir de fin septembre, les citoyens ont commencé à recevoir par poste des titres carol’ors à faire valoir sur des achats locaux : l’équivalent de 20 euros par personne en monnaie locale. Les envois se sont étalés sur plusieurs semaines : effectués en huit vagues aléatoirement sur le territoire pour éviter les vols massifs et prévenir les fraudes, ils ont donné lieu à l’émission de 218.092 titres.

En date du 8 décembre, 96.662 d’entre eux avaient déjà été utilisés, soit 1,93 million ou 44% de l’enveloppe disponible. Selon l’échevin, ils ont été présentés dans 324 commerces de proximité. Il restait donc 121.872 chèques en circulation à cette période.

Logiquement, c’est Charleroi où se concentre l’activité commerciale qui a le mieux profité des carol’ors : 25% des titres présentés y ont été valorisés, soit 485.960 euros. Marchienne en a capté 15% (294.780 euros) et Gilly 14% (276.460 euros). Lodelinsart a bien tiré son épingle du jeu. Avec 9,5% du total, la section devance Mont-sur-Marchienne qui clôture le top cinq avec 7%. Dampremy est lanterne rouge : à peine 3.420 euros de devises y ont été échangées, ce qui ne représente que 171 titres.

L’opération se poursuit jusqu’au 31 mars : les bénéficiaires ont donc encore trois mois pour échanger leurs titres. Le numéro gratuit 0800 mis en place pour répondre aux doléances et questions de la population a enregistré 3863 appels dont 99,6% ont été traités. Il faut y ajouter 400 emails reçus.

En cas de vol, les citoyens étaient appelés à déposer plainte auprès de la police. De nouveaux chèques leur ont été adressés après une analyse au cas par cas par le service des Finances.