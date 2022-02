Une mise à disposition du TAP de 5 ans a également été prononcée contre Christian, auteur d'abus sexuels sur huit victimes.



Un matériel informatique éloquent

Les larmes aux yeux, Christian a entendu ce mercredi matin la peine prononcée à son encontre pour des faits d'une extrême gravité sur huit victimes différentes. De 2011 à 2020, le papy de cœur (comme le considéraient les jeunes mineures) a commis divers faits: viols sur deux des victimes, attentats à la pudeur (parfois avec violence) et voyeurisme.Une sortie familiale organisée le 15 août 2020 a permis de révéler au grand jour la perversité de Christian. Ce samedi-là, des témoins font état du comportement inadéquat de Christian., précisait Me Brocca, intervenant pour plusieurs parents de victimes.Par la suite, Cindy (prénom d'emprunt) avait confirmé être victime d'abus sexuels quand elle dormait chez son papy. Avec ses mots d'enfant, la mineure a confirmé que le prévenu lui "touche la prune régulièrement" ouEn pleine nuit, Christian allait même la chercher pour abuser d'elle."Pour plus de facilité", Christian lui administrait également du Trazodone (une sorte de somnifère), ainsi qu'à la seconde victime des viols.Durant l'enquête, les enquêteurs ont également découvert l'horreur dans le matériel informatique de Christian: 52 000 photos, vidéos, images et montages parfaitement classés par le quinquagénaire. Parmi ces fichiers, des preuves des viols, ainsi que des vidéos filmées à l'insu des victimes lors de bains.Le pervers usait également des logiciels de montages en plaçant les visages de ses victimes sur les films pédopornographiques téléchargés. Il n'hésitait pas non plus à se mettre en scène parmi les 400 montages récoltés dans l'ordinateur. Le parquet avait souhaité une lourde peine de prison: minimum 17 ans de prison, avec une mise à disposition du TAP de 5 ans.Me Bastianelli, à la défense, avait tenté d'obtenir un sursis probatoire pour son client. En vain, puisque le tribunal correctionnel a prononcé une lourde peine de prison ferme, en soulignant la particulière perversité de Christian...