C'est sur les hauteurs de Couillet avec un panorama incroyable que 14 nouveaux logements sortent de terre pour être mis à la location fin février 2022.

Situés à la rue de l'Armé Française ce sont un bloc de quatre appartements et un autre dix appartements destinés à des "travailleurs pauvres". "Nous sommes en train de construire des nouveaux logements placés sur ce qui étaient des espaces non construits entourés de parcelles bâties," explique Maxime Felon, le président de la Sambrienne.

Au total ce seront 12 appartements 2 chambres et 2 appartements 3 chambres qui trouveront preneurs auprès d'une population ne pouvant se retourner ni vers les logements sociaux ni vers le privé. "Une des conditions est de pouvoir avoir en brut 4 fois plus que le loyer."

Si l'une des priorités de la société de logements sociaux couvrant Charleroi et Gerpinnes est de créer des quartiers, dans ce cas, il s'agit d'intégrer de nouvelles bâtisses dans des quartiers existants. Répondant à des normes énergétiques élevées avec une isolation poussée, une chaudière individuelle étanche au gaz produisant chauffage et eau chaude et des toitures végétalisées, la Sambrienne désire mettre en avant sa volonté d'offrir des logements neufs de dernière génération.

Dans ces nouveaux logements, plus de communs ce qui aura pour effet de réduire les charges locatives. Chaque appartements en rez-de-chaussée dispose d'un jardin privatif et ceux de l'étage d'un balcon.

Le montant des travaux s'élève à 1,6 million d'euros.