C’est 14,5 % des résidents des maisons de repos du CPAS.

À Charleroi, les résultats du testing pratiqué dans les neuf maisons de repos du CPAS viennent d’être rendus publics : sur les mille résidents, 144 ont été testés covid-19 positifs, ce qui représente 14,5 % de la population. Parmi eux, 52 ne présentent aucun symptôme d’infection par le virus.

Les médecins coordinateurs et le personnel infirmier se sont chargés d’avertir les familles des résultats de cette campagne.

Des résultats qui ont bien entendu des conséquences sur l’organisation interne des maisons de repo : les unités de soins ont été adaptées, afin d’accueillir les patients selon leur état. Toutes ces décisions n’ont qu’un but : préserver la santé des résidents et du personnel, rappellent le président Philippe Van Cauwenberghe et la direction générale du CPAS.

Ils précisent aussi que ce testing correspond à l’instantané d’une situation, situation qui a pu évoluer puisque les analyses se sont étalées sur deux semaines.

Actuellement, l’interdiction des visites reste de mise. "Nous étudions néanmoins des solutions qui seront effectives en même temps dans nos 9 résidences afin de permettre des contacts entre les seniors et leurs familles, selon les directives données par la Région wallonne et dans le respect des conditions de sécurité pour tous."