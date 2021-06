Au total ce sont 2.878 logements qui seront entièrement rénovés à Charleroi et Gerpinnes.

La société de logements sociaux qui couvre Charleroi et Gerpinnes s’est vue approuver son plan de rénovation et d’embellissement 2020-2025 par le Conseil d’Administration de La Sambrienne, la tutelle wallonne et le Ministre régional en charge du Logement.

Pour mener à bien ce plan ambitieux, 171,1 millions d’euros seront investis et répartis à hauteur de 60 % de subsides de Région Wallonne et 40 % de fonds propres de La Sambrienne. “Ce plan est le projet le plus ambitieux de l’histoire de La Sambrienne.” se félicite Fadel Azzouzi, directeur gérant. Le plan prévoit de rénover entièrement 2.878 logements sociaux. À comparaison, 759 logements ont été entièrement rénovés dans le plan 2014-2019.

Outre une meilleure qualité de vie pour les locataires, la société de logement carolo travaille à atteindre différents objectifs comme l’amélioration des performances énergétiques correspondant aux critères de la Région Wallonne pour l’horizon 2030. Actuellement seuls 10 % des logements sont de label A ou B. Le plan prévoit d’atteindre les 40 % de logements. Une transition majeure est donc entamée.

De son côté, Maxime Felon, le président insiste sur les conséquences socio-économiques positives qui découleront de la rénovation et de l’embellissement des logements Diminuer les dépenses énergétiques aura un impact sur le pouvoir d’achat.

Afin de communiquer sur les différentes avancées du projet, la communication sera renforcée et adaptée. Un accompagnement social et technique est aussi prévu.

L’ambition clairement énoncée est de diminuer par trois la consommation la consommation énergétique des bâtiments. En moyenne ; il sera investi 53.500 euros financés à 65 % via 35.000 euros de subsides de la Région Wallonne et 18.500 euros par les fonds propres de La Sambrienne.

Au terme des rénovations ce sont 50 % des logements sociaux situés à Gerpinnes qui seront entièrement rénovés.

Les projets de rénovation seront lancés par phases au rythme d’une phase tous les 5 mois.