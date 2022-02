Large déploiement de 90 policiers de la zone de police de Charleroi, ce mardi : 9 perquisitions ont été menées à Charleroi, 2 à Bruxelles, pour démanteler une organisation criminelle.

Le parquet et la police de Charleroi expliquent que 13 personnes ont été arrêtées, et si les auditions auprès du juge d'instruction étaient toujours en cours mercredi soir, 5 mandats d'arrêts avaient déjà été délivrés. "La Zone de Police réaffirme par ces actions sa volonté de lutter contre le trafic de stupéfiants de rue afin de rendre plus sûre la Ville de Charleroi", indiquent-ils conjointement par voie de communiqué.

Résultats de l'opération :