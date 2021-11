Ce ne sont pas les animaux urbains les plus sympathiques : à Charleroi, les rats donnent lieu en moyenne à une opération d’élimination tous les jours, du moins les jours ouvrables. Sans parler des raticides mis à la disposition des habitants. Dans une réponse écrite à la question du conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos, l’échevin de la Propreté Mahmut Dogru précise que 1.800 doses de produit sont distribuées chaque semaine, soit 90.000 par an. Un peu plus de la moitié (50.000) sont délivrées par les guichets citoyens de l’entité à Charleroi centre, Marcinelle, Marchienne, Gilly et Gosselies. On peut aussi les retirer à la Maison communale annexe de Ransart. La distribution est limitée à 6 sachets par personne.

Les articles 226 et 227 du règlement de police imposent à toute personne ayant connaissance de la présence de rats sur le territoire communal d’en aviser le service en charge de l'environnement. Il incombe par ailleurs à chacun de procéder à ses frais à l’élimination des rats, lorsque ceux-ci se trouvent dans une propriété privée. Comme le rappelle l’échevin, la distribution gratuite de produit n’est pas une obligation légale. La ville n’est en effet tenue d’intervenir que dans l’espace public. En 2020, le service Nature en Ville a enregistré 3447 demandes d’intervention.

Chaque année, deux campagnes de dératisation sont organisées. Dans ce cadre, des quantités supplémentaires sont fournies aux citoyens qui se sont manifestés, et livrées directement à leur domicile. Cela représente près de 400 kilos par campagne, soit un total additionnel de 800 kilos par an qui s’ajoute à la tonne écoulée via les guichets citoyens.