Immersion dans un des quatre centres de tri de bpost, en plein rush de fin d’année.

Comme c’est désormais de coutume dans toutes les sociétés de livraison de colis, la charge de travail augmente de manière considérable à partir du mois de novembre. Black Friday, Cyber Monday, Saint-Nicolas et bien sûr Noël sont autant d’événements qui poussent à la consommation, et donc à commander des colis en ligne. La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer un phénomène qui avait déjà débuté et après plusieurs mois compliqués, bpost promet d’assurer un service optimal cette année. Nous nous sommes rendus dans le centre de tri de Charleroi pour découvrir le travail fourni par le personnel. "Pour assurer une livraison le plus rapidement possible, nos journées commencent réellement à 11 h du matin, pour se terminer à 6 h, le lendemain. Sur ce laps de temps, la période entre 18 h et 4 h du matin est cruciale car outre les colis, il y a aussi tout le courrier à traiter et trier. Entre 6 h et 11 h, il faut alors relancer la machine, faire des travaux de maintenance et préparer les tournées suivantes", explique Cédric Collet, préparation manager au centre de tri bpost Charleroi X. "La période des fêtes, c’est un véritable marathon qui commence de plus en plus tôt. Pour passer au mieux cette période, nous renforçons nos équipes, mais aussi tout l’aspect matériel."