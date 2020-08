Dans son Programme Stratégique Traversal 2019-2024 (PST), le CPAS de Charleroi s'est fixé des objectifs de développement durable. Et le souhait de Philippe Van Cauwenberghe, le président de l'action sociale, est

Dans ce cadre, le CPAS a décidé d'étendre l'action de distribution de gourdes réutilisables qui avait été commencée fin janvier : "l'accueil a été si positif que nous avons décidé d'offrir à chacun des 2500 agents du CPAS une gourde en verre réutilisable. Le verre a été choisi pour ses qualités écologiques (un des seuls matériaux 100% recyclables, NdlR) et afin de pouvoir passer la gourde au lave-vaisselle."

Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large de réduction de 40% de l'émission des gaz à effet de serre produits sur l'ensemble du territoire de Charleroi à l'horizon 2030. "D'autres projets seront mis sur pied afin d'aider nos bénéficiaires à réduire également leur empreinte carbone tout en consommant plus sainement et en réalisant des économies."