A Charleroi, la fréquentation scolaire affiche une légère hausse cette semaine par rapport aux périodes précédentes de confinement : 412 élèves sur les 11.235 du fondamental et du secondaire communal ont été inscrits sur les listes de garderie, rapporte la Première échevine Julie Patte en charge de l’enseignement. Cela représente une proportion de 3,6%.

"À titre de comparaison, nous étions à 0,1% lors du premier lockdown en mars 2020." Cette évolution est tout à fait compréhensible compte tenu du peu de temps dont ont disposé les parents afin de s’organiser. Pour rappel, la fermeture des écoles primaires et secondaires a été décrétée au milieu de la semaine dernière. Celle des maternelles ne l’a été que le jeudi après-midi.

"Avec l’inspection pédagogique et les directions d’établissements, le dispositif d’encadrement a été adapté au plus près des besoins", rapporte l’échevine. "Nous avons toutefois constaté la présence d’une population moindre que celle attendue : 320 enfants sont venus ce lundi matin, soit 75% du total des inscrits et un taux de fréquentation de 2,8%."

"Il est possible que les familles aient trouvé ce weekend des solutions alternatives. Nous les remercions en tout cas pour leur grand sens des responsabilités". Elles avaient été appelées à ne recourir aux services de l’accueil temps libre et de la garderie scolaire qu’en cas d’absolue nécessité. Le message semble donc avoir été reçu cinq sur cinq.