On en a appris un peu plus sur la maison qui fait le coin entre l'avenue de Waterloo et la rue Huart Chapel, à la ville haute de Charleroi dans le quartier du monument. Elle menaçait de s'effondrer sur le trottoir, et depuis de nombreux mois des barrières avaient dû être installées par la ville de Charleroi pour sécuriser les piétons et véhicules garés à proximité.

Il s'avère qu'au dernier conseil communal, il a fallu valider une facture concernant cette habitation: 19.965,00 €, pour la SA Wanty. La facture concerne des travaux de consolidation sur ladite maison (cf. photo d'illustration de l'article).

La Ville de Charleroi a dû, en effet, faire procéder à des "mesures d'office". "En date du 18/09/2020, le Bureau d’Etudes et le service technique du Logement sont intervenus à la demande de la police locale car la stabilité du bâtiment semblait menacée et ont sollicité l’intervention de la société GEI Génie Civil. Le rapport de l’ingénieur en stabilité du 18/09/2020 confirme que des travaux de stabilisation sont requis, que les travaux de voirie en cours ne pouvaient pas reprendre avant la réalisation desdits travaux et qu’un périmètre de sécurité devait être dressé, ce qui impliquait une fermeture partielle de plusieurs rues. En date du 23/09/2020, un nouvel arrêté ordonnant des travaux nécessaires à la sécurité publique a été pris par Monsieur Le Bourgmestre et ce, sur base des conclusions du rapport du 18/09/2020 de la société GEI, Génie civil", peut-on lire dans l'ordre du jour du dernier conseil communal.

Toujours sans aucune réaction des propriétaires, la Ville a consulté trois entreprises le 23 septembre, et la SA Wanty - seule à avoir remis une offre - a fait les travaux le 30 septembre. La facture des travaux a donc été payée un an plus tard par Charleroi, mais elle devrait normalement être remboursée par les propriétaires de l'immeuble en question.