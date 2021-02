Cette semaine, Igretec a commencé la plantation de 3 vergers sur trois de ses parcs d'activités économiques, à Charleroi Airport I et II (sur Jumet) et sur l'Ecopole (sur Farciennes/Aiseau/Sambreville). Les six horticulteurs de l'intercommunale qui sont d'habitude responsables de l'entretient des 21 parcs d'Igretec tout au long de l'année ont mis la main à la pâte.

200 arbres fruitiers seront répartis sur ces trois zonings, comprenant des pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers. Des partenariats seront d'ailleurs établis avec les communes environnantes pour valoriser les productions issues de ces vergers.

© Igretec

"Dans les prochains mois, ces arbres offriront un abri et une source d'alimentation à la faune locale. A travers la plantation de ces zones vertes, IGRETEC agit donc très concrètement pour la sauvegarde de la biodiversité. C’est aussi une mesure en faveur du climat puisque les arbres fixent une part importante de carbone. Planter des vergers, c'est enfin offrir un cadre de vie plus agréable aux occupants et visiteurs de nos parcs", note l'intercommunale dans une communication.

Cette action s'inscrit dans le programme wallon "Yes we plant" visant la plantation de 400 km de haies et d'un million d'arbres sur les espaces non-constructibles de la Région.