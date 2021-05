Pourtant, le phénomène de vente de drogue ne semble pas diminuer de façon visible. "Il est un peu tôt pour tirer des conclusions générales, mais nous sommes conscients que les vendeurs réapparaissent régulièrement. En arrêter plusieurs nous permet de ne pas laisser les choses s'installer, et ne pas donner non plus de sentiment d'impunité", note la Ville de Charleroi.

Depuis janvier 2020, la police locale de Charleroi mobilise son PSO (Peloton de Sécurisation et Ordre public), des maîtres-chiens et un renfort de la police fédérale pour lutter contre le phénomène du deal de rue. À intervalles irréguliers, deux fois par mois, une vingtaine d'agents sont envoyés dans les rues de l'intra-ring carolo. Leur mission: observer et surprendre en flagrant délit des vendeurs de drogue.

Après dix opérations du genre, les résultats sont les suivants [...]