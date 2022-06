Legoland: une décision définitive "si possible avant la fin de l'été", selon Willy Borsus

Une décision définitive quant à l'implantation d'un parc Legoland sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies devrait être prise "si possible avant la fin de l'été", a indiqué le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus (MR), interrogé sur le sujet, mardi en commission du parlement régional, par les députés carolos Maxime Hardy (PS) et Nicolas Tzanetatos (MR). "Les rencontres se poursuivent entre le groupe Merlin, propriétaire de Legoland, et la Sogepa - le bras armé de la Région, ndlr - pour une décision définitive, si possible, avant la fin de l'été", a précisé le ministre, qui avait lui-même rencontré les responsables du groupe lors de la mission économique organisée en mai dernier au Royaume-Uni.

"Le 23 juin, une réunion a eu lieu avec la Sogepa et début juillet, une nouvelle visite du groupe Merlin est prévue sur le site en vue de la finalisation du Masterplan technique", a encore expliqué Willy Borsus.

En septembre dernier, le ministre avait déjà dit attendre une décision pour le début de 2022, avant, quelques mois plus tard, d'invoquer la crise sanitaire et ses conséquences dans le secteur des parcs d'attraction pour expliquer le retard pris par le projet.