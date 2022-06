Charleroi : tolérance zéro pour le harcèlement et le sexisme

Les vacances sont maintenant une réalité de même que le bon temps et les fêtes ce qui peut être une raison pour certaines femmes d'adopter un look plus décontracté. Ces changements de look sont, hélas, pris par certains comme des invitations à tirer des conclusions peu flatteuses sur les intentions des femmes. S'en suivent parfois des sifflements, et des mots crus pour attirer l'attention.

Ces comportements de "gros lourds" n'ont clairement pas leur place dans rues et établissements Carolos. A l'échevinat pour l'Egalité des Chances d'Alicia Monard on a mis, et on continue à mettre, des choses en place afin d'éviter le harcèlement et le sexisme. "Nous avons cherché à intéresser le maximum de personnes pour nous aider dans cette lutte. L'opération "Ask for Angela" rencontre un franc succès auprès des établissements Horeca de la région. Si une personne se sent harcelée ou importunée, elle peut rentrer dans un établissement et demander Angela. Grâce à ces mots, l'interlocuteur peut enclencher différentes procédures. Il peut notamment proposer à la personne de rester dans l'établissement tout en la rassurant suivant un schéma communiqué au préalable ou appeler les forces de l'ordre au besoin," explique Alicia Monard.

Du côté de la police de Charleroi, en plus d'une collaboration active au projet "Ask for Angela" on rappelle que de tels comportements sont punis par la loi. "Les faits peuvent faire l'objet de poursuites selon la nature des faits constitutifs par ailleurs de harcèlement, lui-même puni jusqu'à 1 an de prison (faits répétés ou incessants et dont on sait qu'ils nuisent gravement à la tranquillité d'autrui – art 442bis CP). En ce qui concerne la loi sur le sexisme, elle peut entraîner une peine d'un an de prison. La loi stipule que toute personne ayant un comportement ou un geste, en public ou en présence de témoins, visant à considérer une personne comme inférieure ou à la mépriser en raison de son sexe ou encore de la réduire à sa dimension sexuelle, peut être punie. Les victimes peuvent déposer plainte ou encore faire appel au 101 pour demander l'intervention urgente le cas échéant de nos services. Peu de femmes déposent plainte. La preuve est parfois difficile à établir, mais on a un réseau de caméras urbaines qui peuvent aider."