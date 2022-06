Bouffioulx: trois jours pour fêter l'art de la poterie

Comme beaucoup d’autres rendez-vous festifs et populaires, la Fête de la Poterie a vécu deux années sous le signe de la pandémie, entre annulations pures et simples et organisations à voilure plus que réduite. C’est donc la grande foule qui est attendue, dans les rues et sur les places de Bouffioulx, ce week-end, pour la 51e édition de la Fête de la Poterie, la première, donc, dans le compte officiel de l’événement depuis la 50e édition, qui s’était déroulée en 2019. Une nouvelle fois, l’art et l’artisanat, les deux lignes de force qui sous-tendent la pratique ancestrale du travail du grès, seront à l’honneur, dès ce vendredi premier juillet et jusqu’à dimanche, le 3 juillet, inclus.

L’événement mettra en exergue, comme le veut la tradition, les derniers défenseurs locaux de ce patrimoine, les potiers des familles Biron, Dubois et Lardinois. Au-delà, les organisateurs accueillent aussi la région de la Sardaigne, en invitée d’honneur, cette année. Tout commencera, ce vendredi, avec une grande brocante, de 14 heures à 22 heures. Un concert, du groupe "Flip Flop 66" suivra, place de France, à 21 heures, avant le grand feu d’artifice, à 23 heures.

Samedi, les festivités démarreront dès 9 heures, avec plusieurs promenades et balades, sur les terrils, sur le Ravel, à travers les traditions culinaires sardes. Le village de la terre, avec ses démonstrations et initiations, ouvrira à 13 heures. La soirée sera rythmée par des danses populaires sardes, à 17 heures ; un grand bal populaire, dès 20 h 30 et un spectacle de pyrotechnie, à 22 heures. Dimanche, enfin, le folklore sera au cœur de cette ultime journée. La messe des potiers sera célébrée en l’église de Bouffioulx-centre, à 10 heures précises. Le village de la terre ouvrira ses portes à 13 heures. Les gilles de Châtelet-centre se mettront en route de l’avenue Vandervelde à 14 heures tandis que le cortège folklorique, avec ses géants et ses majorettes, partira de la Brockmanne, à 15 heures. Tous convergeront pour un rondeau final, place de France, dès 18 heures. Un concert "surprise" clôturera cette 51e édition, à partir de 21 heures.