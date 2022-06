Deux incendies en un an: simple coïncidence ou Jean-Pierre est à l'origine des faits?

En l'espace d'un an, deux incendies jugés criminels par un expert se sont produits à Marcinelle. Le premier a eu lieu la nuit du 2 au 3 avril 2019, rue du Basson. Et c'est la maison mise en vente par Jean-Pierre depuis un an qui a été touchée par les flammes. Et dès le départ, un détail interpellant a mis la puce à l'oreille des pompiers. « Quand ils sont intervenus sur place, ils ont fait face à une porte d'habitation fermée à clé. Ce qui est troublant », juge le substitut Marliere. Trois personnes avaient un jeu de clé pour entrer : Jean-Pierre, son filleul de cœur qui habitait sur place et la compagne de ce dernier.

Dédommagé par sa compagnie d'assurance d'une somme de 80.000 euros, Jean-Pierre a-t-il bouté le feu à des palettes de bois dans sa cave ? Pour le parquet, les éléments du dossier sont trop légers pour conforter la culpabilité du prévenu.

Pas de doute pour le second incendie

Par contre, le constat est radicalement différent pour un incendie du 13 avril 2020, au palier d'une porte. Le feu a été bouté à divers objets se trouvant à l'extérieur du logement, alors que le propriétaire des lieux déménageait. Selon un témoin, c'est bien Jean-Pierre l'auteur de l'incendie, car l'accès au logement pour dormir lui aurait été refusé par la victime.

Le prévenu reconnaît s'être présenté, à deux reprises, dans le bâtiment. Sans toutefois être le déclencheur des faits. « J'ai été en après-midi et vers 21h (l'incendie a eu lieu vers 23h) pour m'y fournir en cocaïne. Lors de mon second passage, j'ai vite compris qu'on se foutait de ma gueule et que je n'aurais rien. Alors je suis directement parti », se défend Jean-Pierre.

Le toxicomane, déjà condamné à de multiples reprises pour sa dépendance, risque une peine de 5 ans de prison pour ce second incendie. Me Gras, intervenant à la défense pour Me Hardenne, plaide un acquittement pur et simple pour les deux incendies. « C'est un toxicomane, oui, mais pas un homme violent. Pourquoi aurait-il bouté le feu lors de la deuxième scène alors qu'il savait très bien qu'une petite fille qu'il connaît en plus vivait sur place ? »

Jugement le 21 septembre.