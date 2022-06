La patinoire de Charleroi ne rouvrira pas en septembre

Pas de réouverture à court terme pour la patinoire de Charleroi. En cause : l’avarie grave subie en avril par l’installation de production de glace, ainsi que le variateur. L’ancienne échevine Françoise Daspremont a interpellé à ce propos son collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments. Et s’il dit avoir tout mis en œuvre pour activer la réparation, les contraintes administratives et délais de fourniture des pièces reportent la réparation à cet automne.

La machine est pourtant sous contrat d’entretien. Mais comme l’a expliqué l’échevin au conseil communal, les dépannages sont soumis à une limite budgétaire… dépassée par les problèmes techniques rencontrés. Les dommages au moteur s’élèvent à 42.000 euros. Et le remplacement du variateur nécessite un investissement complémentaire de 24.000 euros. Si ces besoins de financement ont été intégrés à la modification budgétaire adoptée le mois dernier, aucune commande ferme ne peut être passée avant l’approbation de la tutelle.

En outre, l’entreprise qui doit fournir les pièces fait état d’un délai de livraison de 12 semaines. Il faut donc patienter. Chef de groupe d’opposition MR, Nicolas Tzanetatos a déploré le manque de proactivité de la Ville pour la remise en état de cette infrastructure sportive, où évolue l’équipe U19 championne de Belgique de hockey sur glace. En privant les joueurs de leur lieu d’entrainement, on compromet le succès de leur prochaine saison. L’élu a suggéré à l’échevin d’anticiper l’accord de la tutelle et l’avis de légalité du directeur financier, ce qui ferait gagner quelques semaines. A bon entendeur…