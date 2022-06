Opération "anti drogue" à Charleroi: deux dealers et un rabatteur interceptés à la ville haute

Lundi dernier, la police locale de Charleroi - PSO et deux maîtres-chiens - ont parcouru la ville haute avec un appui de la police fédérale. Une nouvelle opération "DILRU", la sixième de l'année portant comme son nom l'indique sur le "deal de rue", s'est tenue entre le boulevard Bertrand (Monument) et le parc Hiernaux (Ville 2/Marsupilami).

"La présence de personnes suspectes pouvant être impliquées dans le trafic de stupéfiants y était signalée", précisent la police et le parquet dans un communiqué commun. "Une équipe 'cycliste' a été engagée pour l'interpellation de personnes dans les endroits plus difficiles d'accès aux moyens de déplacement habituels."

Comme à chaque fois, les filets déployés ont ramené au moins quelques poissons : un individu recherché par la justice a été interpellé à la station de métro Triou et a été conduit à la prison de Jamioulx. Deux autres personnes ont été surprises en flagrant délit durant un deal sur l'avenue Hénin (métro Waterloo), elles ont été interceptées dans le parc Hiernaux.

En tout, 14 PV judiciaires ont été dressés. Une vingtaine de personnes et une voiture suspecte ont été contrôlées, et onze personnes ont été arrêtées : 3 ont été présentés au parquet, cinq étaient en séjour illégal et l'Office des Etrangers a été avisé, un dernier était un rabatteur. 3 grammes de cocaïne et un pacson de marijuana ont été saisis.