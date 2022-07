Charleroi: un dealer de la station de métro Waterloo obtient un sursis simple

Le 20 avril dernier, Reda et Ibrahim ont été pris la main dans le sac par les policiers carolos. Les deux hommes se trouvaient non loin de la station de métro Waterloo, endroit bien connu du centre-ville de Charleroi pour être fréquenté par des toxicomanes et des dealers à la recherche de clients. Reda et Ibrahim avaient un comportement de dealers en effectuant beaucoup d'aller-retour et en faisant beaucoup de rencontres.

Les agents, qui ont interpellé les deux hommes, ont découvert de la marijuana dans la poche du pantalon ainsi qu'une chaussette de bébé contenant des boulettes d'héroïne sur Reda. Ibrahim, lui, avait uniquement de la marijuana.



Seul Reda avait - intelligemment - comparu devant la justice. Ce dernier avait admis la vente de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Une peine de 18 mois de prison avait été requise contre lui, ainsi que pour Ibrahim.Ce jeudi après-midi, Reda a écopé de 15 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans. Ibrahim est condamné par défaut à 12 mois.