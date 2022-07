Nouvelle loi, trottoirs, stationnements: tout savoir sur les trottinettes électriques à Charleroi

Dès ce 1er juillet, il ne sera plus permis de rouler sur les trottoirs et les stationner aux endroits ad hoc sera une obligation.

A partir de ce 1er juillet, premier jour des vacances d'été, le règlement sur l'emploi des trottinettes électriques change. Les changements valent aussi bien pour les 200 trottinettes disponibles dans les endroits publics que les trottinettes privées.

Premier changement, il est interdit de rouler sur les trottoirs. Même si cela n'était déjà pas autorisé, il est interdit de rouler à plusieurs sur un seul engin.

La vitesse des trottinettes électriques Dott en libre service est bridée à 18 km/h et la vitesse est automatiquement réduite à 5km/h quand les véhicules électriques à deux roues arrivent dans des endroits du types piétonniers comme la place Verte. Grâce à l'application mobile de Dott, il est possible de géolocaliser les trottinettes disponibles dans et aux alentours de la ville.

Des zones de stationnement adaptées et des zones d'interdiction verront également le jour au moyen d'une signalisation spécifique. En l'absence de signalisation ad hoc, le stationnement sur le trottoir sera toujours autorisé, à condition de ne pas gêner le passage des piétons et des autres usagers.

Du côté de la Ville de Charleroi, même si on avait déjà anticipé ces changements du code la route, on se félicite de ceux-ci. "Maintenant, il est clair que chacun à sa place sur la voie publique. Les trottinettes ne pourront plus circuler sur les trottoirs mais uniquement sur la chaussée avec les autres usagers de la route," se réjouit Xavier Desgain, Echevin de la Mobilité. Et de poursuivre "des emplacements seront spécialement dédiés au stationnement des trottinettes. Certains emplacements se trouveront près des emplacements prévus pour les vélos et nous allons même en rajouter 200 prochainement."

L'Echevin rappelle également l'importance d'une bonne cohabitation des usagers de la route. "Nous avons spécialement fixer la limitation de la vitesse dans Charleroi à 30 km/h afin que tout le monde soit en sécurité."

L'importance du respect du stationnement des trottinettes dans des zones spécifiques a aussi toute sont importance. "Ceux qui ne stationnent pas les trottinettes électriques aux bons endroit verront le compteur continuer à courir. Un forfait leur sera compter. Il est donc impératif de respecter le stationnement afin d'éviter les stationnements sauvages."

Avec cette nouvelle adaptation du code de la route, la police pourra faire respecter celui-ci et intervenir le cas échéant.

Voici quelques rappels permettant une uniformité des comportements des usagers de trottinettes. Ces rappels mettent en exergue les droits et interdictions suivant le code de la route que fera respecter la police de Charleroi. "Nous serons attentifs dans les prochaines semaines/mois à la bonne mise en application des nouvelles règles," nous précise David Quinaux, porte parole de la police de Charleroi.

Concernant le port du casque, il est recommandé mais pas encore obligatoire (même règle que pour les cyclistes).

Concernant l'usage du GSM, les trottinettes sont des véhicules donc l'usage du GSM est interdit.

Le Code de la route établit une distinction entre les engins de déplacement non motorisés et les engins de déplacement motorisés :

• un engin de déplacement non motorisé est tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son occupant et qui n'est pas pourvu d'un moteur ; et

• un engin de déplacement motorisé est tout véhicule à moteur à une roue ou plus dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 kilomètres à l'heure, comme les fauteuils roulants électriques, les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite, les trottinettes motorisées, les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.

Les nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux engins de déplacement motorisés.

Désormais, les utilisateurs de ces engins sont assimilés à des cyclistes, quelle que soit la vitesse à laquelle ils circulent avec l’engin. Jusqu’à présent, les utilisateurs étaient considérés comme des piétons lorsqu’ils roulaient à une vitesse ne dépassant pas l’allure du pas. Mais le gouvernement renonce définitivement à cette règle. Désormais, il n’est dès lors plus possible de circuler sur le trottoir avec une trottinette électrique, par exemple, sauf si on tient la trottinette à la main et qu’on ne la conduit pas. Dans ce cas, la législation ne considère pas l’engin comme un véhicule. La seule exception concerne les personnes à mobilité réduite qui utilisent un engin de déplacement motorisé qui leur est exclusivement destiné et avec lequel elles circulent à une vitesse ne dépassant pas l’allure du pas. Dans ce cas, elles sont toujours considérées comme des piétons et peuvent circuler sur le trottoir.

Age (16ans)

À partir du 1er juillet, les conducteurs d’engins de déplacement motorisés doivent avoir au moins seize ans. Toutefois, cet âge minimum ne s’applique pas dans les zones résidentielles et les zones de rencontre, sur les chemins réservés, dans les zones piétonnes lorsque la signalisation routière le prévoit et selon les restrictions qui y figurent, et dans les rues réservées au jeu. La limite d’âge ne s’applique pas non plus pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent un engin qui leur est exclusivement destiné.

Transport de passagers

Il est interdit de transporter des personnes sur des engins de déplacement, sauf sur ceux qui sont conçus pour le transport de personnes et à condition de ne pas transporter plus de passagers que ceux pour lesquels des sièges sont aménagés.

Catadioptres, avertisseur sonore, freinage et dimensions

Le gouvernement introduit des dispositions concernant l’équipement technique des engins de déplacement motorisés. Elles portent entre autres sur des catadioptres obligatoires et un avertisseur sonore pour les engins équipés d’un guidon, une signalisation latérale pour les deux types d’engins, des freins efficaces et une largeur maximale d’un mètre.

Stationnement

Le Code de la route est adapté afin de clarifier les règles relatives à l'arrêt et au stationnement des engins de déplacement motorisés ou non, de la même manière que pour les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues. Le texte précise explicitement que les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues peuvent être placés sur la chaussée ou sur les zones de stationnement, pour autant qu'il existe un marquage spécifique ou une infrastructure de stationnement spécifique.

De nouveaux panneaux additionnels sont ajoutés afin d'organiser le stationnement des engins de déplacement et des bicyclettes (en libre partage ou non).

©D.R.

La portée des signaux E1 (stationnement interdit) et E3 (arrêt et stationnement interdits) est étendue au trottoir lorsqu’ils sont complétés par un panneau additionnel de type M. Cela permet par exemple d’interdire le stationnement et/ou l’arrêt des engins de déplacement (partagés ou non) sur le trottoir. Les trottinettes et bicyclettes en libre partage, ainsi que les cyclomoteurs à deux roues sont repris dans les signaux routiers qui concernent le stationnement. Il en va de même pour les speed pedelecs, puisque ce n’est pas encore prévu, bien qu’un symbole (M19) existe spécifiquement pour ces véhicules.