Il échange des boulettes de drogue en pleine rue... devant des policiers!

Pris en flagrant délit à la ville haute de Charleroi, par deux fois, le prévenu - originaire d'Algérie et sans le moindre papier - reconnaît bien avoir vendu de la cocaïne. Mais pas de l'héroïne.

C'est un dossier tristement classique qui a été évoqué ce jeudi après-midi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. On le sait, la vente de produits stupéfiants à Charleroi est un fléau que le parquet et la police essayent tant bien que mal d'éradiquer. L'un en multipliant les patrouilles policières, l'autre en poursuivant un grand nombre de dealers ou consommateurs devant la justice.

Le 27 avril 2022, c'est une patrouille du PSO qui a surpris le manège suspect de Faycel. Ce dernier est sorti d'un immeuble de l'avenue Jules Henin à Charleroi, visiblement inquiet en se retournant à la vue des policiers. Le quadragénaire a, par la suite, procédé à deux échanges observés par les policiers. « Le premier échange a eu lieu sur un banc. L'acheteur a été appréhendé avec une boulette de cocaïne contenant 0,21 g. Le second acheteur avait sur lui une boulette de cocaïne et une autre contenant de l'héroïne », précise le parquet.



Les deux acheteurs ont rapidement désigné Faycel comme étant le vendeur de ces produits stupéfiants. Interpellé, le prévenu a reconnu la vente de cocaïne, pas d'héroïne. « La perquisition dans l'immeuble n'a rien donné, de même que l'exploitation du GSM du prévenu », confirme le parquet, justifiant dès lors la très courte période infractionnelle retenue contre le dealer.



Pour avoir participé à l'insécurité dans les rues de Charleroi en vendant des drogues dures, le parquet requiert une peine de 18 mois de prison contre Faycel. Me Fosseur, à la défense, plaide la clémence du tribunal pour son client qui est inconnu de la justice.



Jugement mi-juillet.