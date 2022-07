Les prix des cantines restent fixes, pas d'indexation des repas d'école à Charleroi

Comme l'indique la Première échevine Julie Patte en charge de l'Enseignement, la ville entend maintenir les tarifs en vigueur dans l'ensemble des cantines, ce qu'elle fait depuis 10 ans -la hausse des coûts de l'alimentation l'autoriserait pourtant à les augmenter. "Aucune recette nouvelle n'a été inscrite au budget 2022", souligne-t-elle dans une réponse écrite à la question de la conseillère MR Manon Choël. "À ce jour, les fournisseurs de repas n'ont pas annoncé de majoration, le marché public en cours ne prendra fin que dans un an. Pour ce service, il ne devrait donc pas y avoir d'impact non plus sur les dépenses."

Dans le fondamental, la contribution au prix du repas scolaire est de 3,50 euros par enfant. Selon la Première échevine, c’est un prix très bas par rapport à ce que réclament les pouvoirs organisateurs d’autres communes et d’autres réseaux. Il est aligné sur le coût de revient du repas, la ville n’en retire aucun bénéfice.

Quant à l'expérience des repas gratuits menée dans plusieurs implantations de maternelle, elle connaît un succès croissant : "à ce jour, 18 de nos écoles sont éligibles. Là où nous avons mis en place le service, le nombre de repas a augmenté de manière considérable. On est parfois passé de quelques repas par jour à de taux de participation -proches des 100 %. Ce projet amène des coûts supplémentaires pour nos finances, mais nous y sommes très attachés. La volonté est de le pérenniser."