Plage, concerts et transats au centre-ville: les Quartiers d'été à Charleroi, c'est parti pour un mois

Le "Big Five" des mois chauds, les Quartiers d'été à Charleroi, ça se fera en 2022 sur la Place de la Digue, la Place Verte et sur les Quais de Sambre. Avec des concerts, des animations et des bars.

C'est parti dès ce vendredi 1er juillet : les Quartiers d'été s'installent au centre-ville de Charleroi. Terrasses, concerts, DJ, animations pour toute la famille, plage et transats sont au programme. Pour 2022, ce sera décliné en trois endroits au cœur de la ville basse.

La place de la Digue accueillera dès ce vendredi une plage, des transats, du cinéma en plein air et des concerts. Il y aura aussi des animations sportives et notamment un tournoi international de chaises musicales le 10 juillet, "c'est déjanté, et très drôle! Il y aura plein de prix ridicules, comme gagner un puzzle déjà fait" , explique Anne Jacques de l'asbl événementielle Pop&Broll. Et il y aura une séance de cinéma en plein air les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, dès 21h30. Ce sera ouvert tous les jours dès 11 heures, jusqu'au 31 juillet. Tous les vendredis et samedis, une fermeture tardive jusqu'à 1h du matin est prévue. Des mini piscines ont été installées pour passer un moment les pieds dans l'eau.

©van Kasteel

Sur les Quais de Sambre , l'ambiance sera plus "sortie" avec des afterworks, concerts, guinguettes et DJ Set, tous les jours sauf les lundis et mardis.

Sur la place Verte à côté de Rive Gauche, enfin, l'asbl Centre ville revient avec sa gigantesque terrasse, déjà installée et qui restera jusqu'au 13 août cette fois. Ce sera ouvert tous les jours de 10 à 18 heures, sauf les dimanches et lundis. Avec Shop In Charleroi, l'union des commerçants , ils ont prévu de quoi manger un bout, dans une ambiance familiale, avec des animations, un coin détente, une bibliothèque ouverte, des jeux pour enfants et un bar de bières carolos locales.

©van Kasteel

" Quand les travaux de la ville haute seront finis , l'année prochaine ou l'année d'après, dès que possible, on étendra encore le dispositif bien sûr" , souligne Babette Jandrain, échevine des Fêtes (PS), interrogée sur la question. "On peut imaginer la place du Manège, le boulevard Bertrand, ou autre. L'objectif est aussi d'arriver à mobiliser dans tous les districts des 15 communes."

Pas de retour prévu dans un parc ou l'autre, par contre: "les structures de ce genre d'événements ont abîmé le parc Astrid, où étaient organisés les Quartiers d'été il y a quelques années. Mais on vient de rénover le parc, on ne va pas l'abîmer en plaçant un événement sur place pendant un mois. Par contre on y fera toujours des animations, bien sûr, comme durant les Fêtes de Wallonie par exemple."