L. C.

La prévenue, accro aux drogues dures, devra tout mettre en œuvre pour arrêter sa consommation. Elle était poursuive pour avoir volé un portefeuille, et la somme de soixante euros.

Tribunal de Charleroi: Laurence a réussi a arrêter la méthadone et l'héroïne, mais vole pour payer sa cocaïne

Le 15 février dernier, Laurence a fait les poches de Jean-Marie, personne vulnérable, non loin du boulevard Audent à Charleroi. Si cette dernière a agi de la sorte, c'est pour régler une histoire de prestations sexuelles mal payées, a-t-elle confirmé face à la justice. Dix euros étaient présents dans le portefeuille, avant que Laurence retire une cinquantaine d'euros à la banque avec la carte bancaire dérobée.

Pour Jean-Marie, présent à l'audience, le motif du vol était différent. « Je l'ai revue après quatre ans. Elle m'a demandé dix euros pour aller s'acheter sa dose, mais j'ai refusé. Elle est rentrée dans mon immeuble et a arraché le portefeuille de ma veste. »



Consommatrice de plusieurs produits stupéfiants depuis ses 14 ans, Laurence essaye tant bien que mal de combattre sa dépendance. Cette dernière est parvenue à cesser la méthadone et l'héroïne, mais la situation est plus compliquée pour la cocaïne. Pour encadrer sa dépendance, le tribunal correctionnel de Charleroi lui a octroyé un sursis probatoire de 5 ans.



La peine de 3 ans de prison, initialement requise par le parquet, a été revue à la baisse. Trente mois de prison ont été prononcés jeudi après-midi. Outre sa dépendance, Laurence devra également régulariser sa situation administrative.