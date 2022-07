Violée au troisième rendez-vous après une rencontre sur Instagram

Melissa (prénom d'emprunt) a porté plainte pour viol, contre celui qu'elle fréquentait depuis quelques semaines. Elle a voulu arrêter lors d'un rapport sexuel, il a continué "pour terminer", dit-elle : lui assure qu'elle était consentante, et dit que ça fait "un an que je me demande pourquoi elle dit que je l'ai violée".

La jeune femme et Jérôme se sont rencontrés, mi-mai, sur Instagram. Rapidement, le courant est bien passé entre les deux personnes. À tel point qu'un premier rendez-vous est fixé. Les jeunes se revoient rapidement, et selon le parquet, dès le deuxième rendez-vous, le comportement du prévenu a changé. « Les choses ont très vite dégénéré. Le second rapport sexuel fut plus brutal. La gentillesse des premiers jours a déjà disparu. »

Et à l'issue du troisième rendez-vous, Melissa dépose plainte à la police en compagnie de son père pour viol. « Ils ont d'abord passé du temps ensemble dans un centre commercial où le prévenu s'est montré insistant. Ma cliente lui avait dit qu'il n'y aurait rien à cause de douleurs. Quand ils sont rentrés chez elle, le prévenu l'a prise par surprise en lui retirant le pantalon », confirme Me Huwart, partie civile. D'après l'avocat de la jeune femme, cette dernière a réitéré son désaccord durant l'acte. « Elle lui a dit d'arrêter, mais il a continué pour terminer. »



C'est un jeune homme étonné qui s'est défendu ce mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, en évoquant pour sa part une relation sexuelle consentie. « Elle m'a demandé de terminer, c'est vrai. Mais ce n'était pas parce qu'elle n'était pas consentante. Tout s'est déroulé naturellement. Après la relation, c'est vrai qu'elle était un peu bizarre, mais elle m'a ramené chez moi et après elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle était bien rentrée chez elle. Ça fait maintenant un an que je me pose la question de savoir ce qu'il se passe et pourquoi elle dit que je l'ai violée », confie Jérôme.



Une peine de 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis, est requise contre ce dernier, inconnu de la justice jusqu'à présent. Pour Me Gelay, à la défense, son client doit être acquitté de la prévention. La déclaration de la victime est jugée exagérée et pas crédible par l'avocat, qui souligne également l'absence de traces anciennes ou récentes sur le corps de la victime, alors que cette dernière parlait de pincées.



Jugement pour le 21 septembre.



> 0800/98.100 : SOS Viol est une ligne d'écoute/ ou un tchat en ligne, anonyme, pour aider toute personne victime de violences sexuelles.