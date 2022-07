Châtelet: Ecolo (re)demande un plan de végétalisation contre la chaleur

Face à l’augmentation inquiétante des températures l’été, conséquence du dérèglement climatique, les arbres et les végétaux sont un moyen efficace d’endiguer la chaleur, spécialement en ville. C’est aussi un moyen naturel de capter du C02.

À Châtelet, Écolo enfonce le clou qu'il avait sorti dès 2019: il demande à la Ville d'élaborer un véritable plan de plantations d'arbres, "dans les centres-villes, sur les places publiques, au sein des quartiers afin de créer des îlots de fraîcheur proches des habitations", soulignait Luc Bogaert dans une question posée lors du dernier conseil communal. Patricia Vanespen avait même illustré le propos par une vidéo relative à l'action menée en la matière par la Ville d'Angers, en Val de Loire. Un exemple parmi d'autres, en France et ailleurs.

La réponse obtenue par les Verts est mitigée. Dans le cadre de la vaste opération de rénovation urbaine que la Ville entend mener, la plantation d'arbres et de végétaux est prévue pour l'aménagement de la place du Déversoir. Par ailleurs, l'échevine de l'Environnement, Marie-France Toussaint, a manifesté de l'intérêt pour la problématique. Et la Ville semble disposée à répondre à un des appels à projet lancés par la ministre wallonne Céline Tellier, dans le domaine. "Comme pour d'autres projets, la Ville ne dit pas non, encore faut-il aller au-delà" , précise la conseillère écolo.

Mais les Verts estiment qu'il faut agir d'une autre façon, d'autant que le temps presse et qu'un arbre ne pousse pas en un claquement de doigts. "Il serait utile de travailler sur le permis de végétaliser, poursuit Patricia Vanespen. C'est-à-dire impliquer les citoyens dans la végétalisation, par exemple pour faire pousser une plante grimpante en façade, des pratiques qui doivent être encadrées légalement, qui doivent être réglementées. Cela sans coût pour la Ville puisque ce sont les citoyens qui consentiront les frais liés à ces plantations."