Madeleine de Jumet: un retour en mode XXL

Le président de l'ASBL Les Amis de la Madeleine, Maxime Sempo, attaque : "Aprè s uneédition 2020 qui a ressemblé, au mieux, à une marche Adeps et une édition 2021 amputée de nombre de ses marqueurs festifs, ce 642e Tour de la Madeleine promet enfin un retour total à la fête. Et ce d'autant plus que le calendrier nous favorise, cette année : le champ de foire et les animations musicales démarreront dès ce jeudi 21 juillet, soit un jour plus tôt que d'habitude".

L'impatience et l'enthousiasme étaient dès lors palpables, hier matin, dans l'établissement Horeca du quartier de Jumet-Heigne, qui accueillait les organisateurs de la marche folklorique et les responsables politiques concernés. L'échevine du Folklore de la Ville de Charleroi, Babette Jandrain, n'a d'ailleurs pas failli aux traditions et superstitions locales : "La première bonne nouvelle, c'est que, cette année, il a plu lors de la fête de la Saint-Jean, à Gosselies. Et comme tous les Jumétois le savent, cela veut dire qu'il fera grand soleil pour la sortie de La Madeleine". Le Tour à proprement parler aura donc lieu ce dimanche 24 juillet. 47 sociétés seront mobilisées, cette fois, pour un total de 1729 marcheurs, 561 musiciens et 111 chevaux. Trois sociétés de marcheurs seront particulièrement mises à l'honneur : les Mexicains de Roux et les Verts Jockeys qui, par tradition, clôturent le défilé, fêtent chacune le centenaire de leur création. Les Zouaves du Spinoy célébreront, eux, leurs 150 ans d'existence. La messe des pèlerins se donne en la chapelle de Notre-Dame de Heigne dès 4 heures du matin et le retour est prévu, à la chapelle, vers midi et demi. La rentrée dans Heigne se déroulera devant les tribunes assises officielles pour la première fois depuis deux ans et, peu avant dix heures, à Thiméon, toutes les sociétés comme les pèlerins civils, fouleront dans l'allégresse la célèbre Tère à l'Danse, là aussi, pour la première fois en deux ans. Pascal Tavier, bourgmestre de Pont-à-Celles, dévoile : "Non seulement, La Madeleine fait partie de la vie de Thiméon mais, à titre personnel, j'ai grandi et je vis toujours à côté de la Tère à l'Danse. La dimension intergénérationnelle de ce folklore ne doit jamais être sous-estimée".

Les soirées festives auront lieu, comme précédemment annoncé, le mardi 26, le mercredi 27 et le jeudi 28 juillet avec, entre autres, des shows de Mister Cover et de DJ Daddy K.

Les organisateurs ont aussi profité de l'occasion pour rappeler qu'au-delà du retour à la normale, La Madeleine connaissait deux anniversaires importants cette année : les dix ans de la reconnaissance Unesco pour les marches folkloriques de la région et les 75 ans du "Mad'léneu", le magazine annuel officiel des Fêtes de la Madeleine. "Nous pouvons d'ailleurs annoncer qu'un recueil d'anciens articles est en préparation", conclut Maxime Sempo.