Châtelet: sac obligatoire si on sort avec un chien

Le conseil communal de Châtelet vient d’adopter une nouvelle version du Règlement général de police (RGP) de la Ville. Un travail indispensable pour l’adapter aux législations qui évoluent, notamment la "loi SAC" (sanctions administratives communales), aux nouvelles réalités et aux expériences de terrain.

La tâche a été accomplie au fil de réunions entre la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, les agents de terrain constatateurs, le juriste de Farciennes et le fonctionnaire sanctionnateur qui a donné son avis, explique Aurelia Salamone, fonctionnaire de prévention. Trois années ont été nécessaires pour l’aboutissement du RGP nouveau, le Covid-19 ayant freiné la procédure. À l’arrivée, on trouve une série de précisions et de dispositions réglementaires neuves qui peuvent toucher de près les citoyens châtelettains. Parfois d’apparence anecdotique, elles ne sont pas à négliger pour autant. C’est le cas pour la détention d’animaux, en dehors de la fameuse autorisation exigée depuis ce 1er juillet.

"Sachet récolteur"sur soi

Ainsi, si le propriétaire d’un chien se doit de ramasser ses déjections, il doit dorénavant, en zone urbanisée, pouvoir présenter un "sachet récolteur" lorsqu’on lui demandera. Il est aussi précisé, dans le nouveau règlement, les endroits où les toutous ne peuvent se libérer d’un pressant besoin, comme les façades, soubassements, trottoirs, pelouses, espaces publics. Il est aussi confirmé que l’on ne peut vendre d’animaux vivants sur les marchés de Châtelet, et que la muselière des chiens dangereux devra être placée de façon à ne pas causer de dommage à autrui.

Dans le domaine de la propreté publique, le RGP intègre les nouveautés de Tibi pour les collectes de déchets: les bulles à verre qui remplacent les collectes sélectives, les conteneurs enterrés, le sac vert biodégradable, l’enlèvement des encombrants en recourant à la Ressourcerie.

On pointe aussi les précisions apportées par le RGP pour l’abattage d’arbres non répertoriés comme "remarquables", de haies, pour lesquels la Ville exige une autorisation. Ou encore l’émondage de végétaux débordant sur la voie publique étendu à l’éclairage et aux caméras de surveillance, plus seulement aux signaux routiers. Dans un autre domaine, le numéro de maison ne sera plus suffisant: une boîte aux lettres et une sonnette sont exigées. Et si, comme chacun le sait, le déneigement des trottoirs est une obligation, celui qui la remplira devra être spécifié en fonction du type d’habitation (immeuble à logements multiples, par exemple) afin d’éviter que l’on se renvoie la responsabilité. Enfin, lors de l’organisation d’événements publics dans un lieu clos et couvert, une déclaration sera exigée 60 jours auparavant.

Le nouveau RGP comprend un chapitre reprenant les sanctions et les procédures actualisées en cas d’infractions, notamment les infractions mixtes qui peuvent donner lieu à une poursuite du procureur du roi. C’est le cas des injures aux personnes relevant des autorités de la force publique. Une procédure moins lourde que celle prévue au niveau pénal.

En cas d’infraction constatée, le contrevenant s’expose, après avertissement, à une amande allant jusqu’à 350 €, non sans avoir pu faire valoir ses arguments au préalable.