Charleroi : 13 millions d'euros pour la rénovation de voiries et des égouts

Lors du dernier Collège communal, les autorités locales ont décodé d'attribuer 7 nouveaux marchés de travaux de rénovation et d’égouttage qui concernent 13 nouvelles voiries pour un montant total de 13,3 millions d’euros.

Les dossiers présentés sont tous situés au cœur de nos quartiers. "Il est primordial d'améliorer le cadre de vie dans nos 55 quartiers en sécurisant et en rénovant notre réseau routier communal mais il est tout aussi important de veiller au bon fonctionnement de notre réseau d'égouttage. Son renouvellement nécessite des investissements conséquents que la Ville de Charleroi réalise dans le cadre du Fonds Régional d'Investissements des Communes. Nous profiterons de ces travaux d'égouttage et de rénovation des revêtements pour apaiser la circulation de l'ensemble des usagers avec, dans plusieurs cas, la création de voiries de plain-pied qui font la part belle aux piétons tout en réglant des situations problématiques au niveau du stationnement", explique l'Echevin des Travaux Eric Goffart.

L'objectif de ces nouveaux travaux est de mettre l'accent sur la mobilité douce. Dans cette optique, il est question d'améliorer la qualité des espaces publics et analyser l’opportunité de prévoir des pistes cyclables. Certaines routes deviendront dès lors des S.U.L. (sens unique limité) et certaines voiries seront mise en zone 30.

Les projets prévoient par ailleurs différents types d’aménagements de sécurité routière : sécurisation des carrefours et des passages pour piétons, aménagements pour les P.M.R, coussins berlinois, potelets, marquages au sol, signalisations verticales, etc. Ces voiries ont été analysées par la Cellule Trafic et Mobilité ainsi que par Nature en ville et la cellule du Bouwmeester.

Les rues concernées par ces rénovations sont les suivantes :