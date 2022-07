Avec l'attribution du marché, l'avenir du plus grand espace mutlifonctionnel de Charleroi se dessine de plus en plus. Ce sera au Palais des Expos, qui permettra aussi d'être un Palais de Congrès. Deux-en-un.

Charleroi: un pas de plus vers le "Grand Palais", qui mêlera expo et congrès

L'un des grands chantiers du lifting de la Ville haute est la transformation du Palais des Expo. Désormais ce qui sera appelé le "Grand Palais" accueillera à la fois non seulement ce qui était connu comme le Palais des Expo mais aussi un centre de congrès.

Pour mener à bien ce projet, une importante étape vient d'être franchie, il s'agit de l'attribution du marché.

Le célèbre bâtiment arborant ce qui est devenu une des phrases phare de Charleroi à savoir le fameux "Bisou M'chou", œuvre le l'américain Steve Powers, accueillera donc en un seul lieu des expositions et des congrès.

Pour rappel, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette déclarait en 2020 «après des mois et des mois de négociations avec le bureau d'études en charge du projet, des soucis substantiels de dépassement de budget, l'impossibilité de trouver un terrain d'entente et la crainte que les délais soient dépassés pour l'obtention des subsides européen, nous avons décidé de renoncer au projet" . Les relations entre la Ville de Charleroi et le bureau d'étude avaient été rompues. De là une alternative avait été dégagée : un espace pour congrès aménagé directement au sein du Palais des Expositions. Cette solution permet d'offrir à la première ville wallonne un espace multifonctionnel de référence.

Dans ce projet, une nouvelle étape a été franchie avec cette l'attribution du marché. Il s'agira d'un bâtiment totalement renouvelé et modernisé qui proposera des espaces polyvalents, multifonctionnels et dotés d'équipements de qualité permettant l’organisation de tous types d'activités : des salons, des festivals, mais aussi des congrès : "Le Grand Palais".

Une seule offre a été reçue et il s’agit de la société qui est en charge de la rénovation du "Grand Palais". Cela permettra une bonne coordination.

Le nouveau bâtiment permettra d'"Assurer le développement de Charleroi en tant que ville d'expositions et d'événements. Un Palais des Expositions reconfiguré, modernisé et modulable doit jouer un rôle moteur dans le développement économique durable de toute une région. Il permettra également d'impulser le centre-ville par l'organisation de manifestations et d'événements citoyens et populaires," nous communique-t-on du côté de la ville de Charleroi.