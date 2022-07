Le tournage de "Trentenaires", série qui se passera à Charleroi, commence la semaine prochaine

La nouvelle série "Trentenaires" de la RTBF sera diffusée sur Tipik et Auvio dès le premier semestre 2023. En 24 épisodes de 24 minutes chacun, la saison racontera la vie de trentenaires carolos, habitant dans le grand Charleroi, leurs amours, leurs projets, leur amitié et leurs disputes. Des tranches de vie d'une petite dizaine de personnes, dans des lieux à connaître ou à reconnaître de la métropole du Pays Noir. Il s'agit de l'adaptation en français de "Dertigers", avec la Warner Bros. Et si très peu de choses ont filtré niveau scénario, l'ambiance devrait être une "dramédie bienveillante".

©Eric Gillard

"On voulait vraiment raconter les problématiques des trentenaires, des actifs, qui sont à un moment charnière de leur vie où ils commencent à s'installer, à rénover une maison, à fonder une famille" , explique Joachim Weissman, le réalisateur. "On veut que les jeunes Wallons se retrouvent dans la série, et pour ça il faut être "vrai", au plus proche des gens." C'est notamment la raison pour laquelle le modèle de tournage choisi est une production légère: en décors extérieurs réels, sans bloquer des rues, avec une équipe réduite d'une caméra et d'un micro. "On ne voulait pas être détachés de la réalité, et servir quelque chose d'aseptisé: on tournera dans des lieux que les gens connaissent, si possible avec de la vie, du passage, la ville de Charleroi sera elle-même un personnage, qui évoluera aussi au fil des saisons, au fil des travaux. Une des premières scènes, ça parlera notamment des travaux de la ville haute, qui font partie du quotidien des habitants. Et peut-être que dans la saison deux on pourra montrer les lieux une fois finis."

Le casting des personnages principaux et presque tous les secondaires est fini. On retrouvera Boris Prager, Carole Matagne, Naïm Belhaloumi, Amandine Hinnekens, Gabriel Da Costa, Yassine Fadel, Benjamin Ramon, Jeanne Abraham, Issam Messaoudi et Marie Diaby. Des Carolos, Bruxellois, Namurois, Pecquois et autres pour représenter la troupe d'amis tout aussi hétéroclite. "On voulait aussi prendre des comédiens qui ne sont pas encore totalement révélés, pas connus du grand public. Pour garder ce côté proche des gens, justement. Et quasi l'entièreté des rôles secondaires sont des gens de Charleroi, des théâtres locaux du Poche, du Marignan, de la Ruche, ou des personnes lambdas ou au contraire emblématiques aussi" , continue le réalisateur. Deux acteurs étaient à Charleroi pour lancer le tournage: "on s'est tous rencontrés au BAD Festival, après avoir fait une visite guidée de Charleroi avec Nicolas Buissart, jusqu'au sommet d'un terril" , expliquent Boris Prager et Amandine Hinnekens. "On a sympathisé autour d'une cruche de bière, et le courant passe bien. Il y a déjà une énergie de groupe qui commence. On va passer quatre mois ensemble au moins, on a beau être acteurs, c'est plus facile quand on s'entend bien."

©Eric Gillard

On sait déjà qu'on verra dans la série la plupart des places de la ville basse de Charleroi, les travaux de la ville haute, le Bois du Cazier, les Lacs de l'Eau d'Heure, Thuin, etc. Mais pour appuyer ce côté "vrai", la production a déjà noué de nombreux partenariats avec le Spirou, le Sporting, Rive Gauche, Tshirt Mania et d'autres. "Et on cherche toujours des partenaires, notamment pour habiller les personnages" , explique Manon Verkaeren, de l'équipe Fictions de la RTBF. "Ce sera un échange de bons procédés : pour des vêtements, on fera un placement de produit, comme passer devant le magasin pour les plans de coupe, ou bien carrément tourner au sein du commerce une scène. Qu'on ait, nous, quelque chose de vrai, des endroits que les gens reconnaîtront, et que le partenaire profite de la visibilité."

Cette ouverture ne s'arrête pas là : sur le groupe Facebook "Trentenaires - RTBF" , la production (trentenaires@wbitvp.be) - dont fait partie Simon Delecosse peut-être mieux connu sous le nom Mochélan - cherche vos bonnes adresses, vos lieux insolites pour des rencards, vos goûts musicaux de trentenaires, etc. Ils diffuseront aussi par ce biais des appels à figurants pour certaines scènes. "Par exemple, on tournera au BAD Festival le 16 juillet. L'entrée principale sera occupée à 21 heures pour le tournage, et celles et ceux qui veulent pourront apparaître brièvement dans la file. Ceux qui ne veulent pas pourront passer par une deuxième entrée, plus loin. Autre exemple: on sait déjà que le boulanger, le libraire ou la directrice d'école de certains personnages de la série seront un vrai boulanger, un vrai libraire et une vraie directrice." Sur le même thème, la RTBF en a profité pour signaler qu'elle cherchait aussi des scénarios, des idées, des projets d'autres séries de fiction à développer un peu partout en Belgique. "Qu'on nous contacte si on a une idée, on veut mettre le paquet là-dedans, et le pire qui puisse arriver c'est qu'on vous dise non."

Le tournage de "Trentenaires" commence dès le lundi 11 juillet, et va durer quatre mois. Vous risquez bien de croiser l'un ou l'autre acteur avec l'équipe de production au détour d'une rue ou d'un parc.