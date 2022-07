Au tribunal pour une affaire de meurtre et de racket de 200€... à seulement 21 ans!

Le tout premier dossier évoqué durant cette période de vacations au tribunal correctionnel de Charleroi glace le sang. Tout juste la vingtaine, Maxime doit se défendre de deux préventions de violence : tentative de meurtre et vol avec violence sur un mineur d'âge. Lors de ces deux scènes, le jeune homme a fait preuve d'une incroyable violence gratuite.

Le 10 mars 2021, c'est une journée d'école ordinaire qui se termine pour le mineur. Sans le savoir, Maxime et un ami l'attendent à la sortie de l'établissement scolaire. Les deux copains ont chapeauté un plan pour parvenir à voler les 200 euros présents dans le portefeuille de l'élève. « Mon ami m'avait informé qu'il disposait de cette somme. Je devais créer une dispute en prétextant qu'il parlait avec ma copine pour lui prendre son argent », confirme dans un calme olympien Maxime. Ce dernier a asséné un violent coup de pied au visage de l'étudiant, avant que des témoins n'interviennent pour mettre fin à l'agression.

« Je sens que je vais le planter »

Si cette première scène de violence interpelle tout le monde, que dire alors des quatre coups de couteau assénés à Alain, le 23 janvier dernier, devant son domicile de Fleurus. Là aussi, pour le parquet, il s'agit d'une agression purement gratuite et excessive. Vers 3h30 du matin, après avoir fêté un anniversaire avec alcool et cannabis, Maxime et deux amis à lui tambourinent à la porte du domicile d'Alain. Ce dernier est bien connu du quartier pour être quelqu'un d'accueillant avec les jeunes, avec lesquels il n'hésite pas à boire un verre sous son toit. Maxime le connaît bien et est même capable de dire qu'il est atteint d'un léger retard mental. « Il est directement sorti avec un bâton et il allait me frapper. J'ai sorti le couteau de ma sacoche », lance le jeune prévenu.

Alain est finalement victime de quatre coups de couteau, notamment au cou et dans le dos. La substitute Coduys en est convaincue : il s'agit là d'une tentative de meurtre. Non seulement les coups ont été portés à des zones létales, mais les propos tenus par Maxime lui-même lors de son audition sont effrayants. « Il est revenu sur ses pas et a dit : « attendez, attendez, je vais le planter » ou encore « j'étais clairement déterminé à lui porter des coups de couteau » ». Pourquoi ? « Pour le punir de son attitude », a répondu Maxime aux enquêteurs.

Pour le parquet, la violence gratuite du prévenu est « gravissime » et doit être très sévèrement sanctionnée. Deux peines de prison sont requises : 5 ans pour la tentative de meurtre, et 18 mois pour la tentative de vol avec violence. À la défense, Me Allatta conteste l'intention d'homicide et sollicite donc une disqualification en coups et blessures. Non sans rappeler l'attitude crapuleuse et honteuse de son client, qu'elle considère comme renfermé sur lui-même depuis son adolescence. Une suspension probatoire est plaidée.

Jugement dans dix jours.