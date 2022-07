BHNS: pas de parking perdu dans le bas de l’avenue Pastur

Alors que la megafactory d’Aerospacelab prend des contours précis, l’intégration de ce projet d’usine à satellites dans le bas de l’avenue Pastur à Marcinelle interroge la création d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) sur cet axe de circulation.

Au dernier conseil communal de Charleroi, plusieurs élus ont demandé des précisions à l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain : Thomas Lemaire (PTB), Nicolas Tzanetatos (MR), Jean-Noël Gillard (DéFI) s’inquiètent en effet du risque de suppression d’une aire de parking d’une capacité de 49 emplacements prévus sur le site De Cock, un terrain acheté par la filiale leasing de Sambrinvest pour construire le futur siège de production de satellites d’Aerospacelab. Quant à la cheffe du groupe communal C + Anne-Sophie Deffense, elle a questionné le collège sur l’état d’avancement du BHNS.

"S'agissant d'un dossier porté par la Wallonie à travers son opérateur de transport OTW, c'est à elle qu'il appartient d'organiser la communication", a répondu Xavier Desgain. Il a également indiqué avoir demandé que les étapes de la procédure d'obtention et de mise en œuvre du permis puissent être détaillées sur un site officiel, comme c'est le cas pour le projet de métro liégeois. "Il est important que les riverains et usagers de l'avenue Pastur soient bien informés du phasage des travaux et des durées d'exécution, ainsi que des répercussions que cela aura sur la mobilité. Quant à la disparition du parking de 49 places, nous avons insisté auprès des concepteurs de la megafactory d'Aerospacelab pour qu'ils trouvent de nouveaux emplacements pour compenser la perte de capacité sur l'avenue Pastur. Ces emplacements devraient être réservés sur l'avenue Émile Rousseaux derrière la station-service existante, soit à quelques dizaines de mètres de l'emplacement initial."

La Ville se montrera attentive au respect de cet engagement, a-t-il encore fait savoir.