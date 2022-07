Deal de rue: un rabatteur interpellé par une patrouille policière à Charleroi

Période de vacations au tribunal correctionnel de Charleroi ne veut pas forcément dire que les dossiers classiques sont laissés au repos. Au contraire, comme de coutume, c'est un dossier de deal de rue qui a été évoqué ce mardi matin à l'audience. Cette fois-ci, c'est Riad qui a été coincé par une patrouille policière dans le centre-ville de Charleroi. Le 24 novembre dernier, les policiers ont été attirés par Riad, suspecté d'être un rabatteur pour une autre personne.

Durant un mois, le jeune homme né en Algérie et présent sur le territoire depuis 2 ans a bien vendu du cannabis. S'il a agi de la sorte, c'est pour manger, s'habiller et payer son loyer de 300 euros. « J'avais une quinzaine de clients, uniquement des compatriotes », confirme le dealer. Par contre, pas question pour lui d'avoir vendu de la cocaïne, malgré la découverte effectuée dans son appartement.



Lors d'une perquisition, les policiers ont découvert 102 g de cocaïne, 106 g de cannabis et 80 g de résine de marijuana dans une seule et même boîte à tabac. Outre le fait que cette découverte a eu lieu dans le logement de Riad, l'ADN de ce dernier a également été relevé sur la fameuse boîte. Pour le parquet, une peine de 2 ans doit être prononcée contre le prévenu.



Du côté de la défense, une suspension simple du prononcé est plaidée, en précisant que la cocaïne était vendue par l'ami de Riad, celui qui le fournissait en cannabis et qui lui a proposé la colocation.



Jugement mi-juillet.