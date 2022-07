Des échasses blanches sont nées à l'Aquascope: un phénomène très rare

Un couple de ces oiseaux rares chez nous, qui habitent d'habitude au nord de l'Afrique et au sud de l'Europe, s'est installé à Virelles et trois poussins ont été observés.

L'Aquascope de Virelles, cet étang gigantesque en réserve naturelle, est un lieu parfait pour la nidification de nombreux oiseaux. Si on parle souvent des cigognes qui s'y installent ou de certains rapaces assez rares qui y sont vus, c'est cette année un couple d'échasses blanches qui a fait son nid dans les campagnes de Chimay. Et c'est un phénomène rare.

Les échasses blanches, des échassiers noir et blanc de 40cm pour 180g, avec des pattes rougeâtres, vivent principalement dans le sud de l'Europe ou au nord de l'Afrique. On n'en voit qu'une fois tous les dix ans par chez nous. Or ici, ils ont non seulement élu domicile à Virelles pour la saison des amours, mais ils ont aussi pondu plusieurs oeufs qui ont été observés durant le mois de juin par les ornithophiles du site de l'Aquascope. Et le 19 juin, des poussins sont nés.

Au moins trois poussins ont été observés, peut-on lire sur observations.be, photos à l'appui. Ils sont sortis du nid deux semaines après leur naissance. Dans deux semaines, ils devraient prendre leur envol, pour être totalement indépendants d'ici la mi-août à peu près, selon les chiffres de "l'apprenti conservateur" de l'Aquascope.