Les bus rejoindront le centre-ville et le Centre de délassement d’une part, l’abbaye d’Aulne d’autre part.

Pays de Charleroi: deux lignes de bus touristiques cet été vers l'Abbaye d'Aulne et Charleroi-les-Bains

Le TEC Charleroi exploitera en juillet et aout deux lignes vers des destinations estivales de la région de Charleroi: le Centre de délassement de Marcinelle, avec sa piscine en plein air, et l’abbaye d’Aulne à Thuin. C’est ce qu’a indiqué lundi l’entreprise de transport en commun de Wallonie.

La première est un prolongement en forme de crochet de la ligne 21 et sera accessible tous les jours. Quant à la ligne vers l’abbaye d’Aulne, elle fait partie de l’offre estivale du TEC Charleroi depuis plusieurs années. Elle sera accessible les weekends et les jours fériés de juillet et aout.

Les deux lignes seront exploitées en "régie", c’est-à-dire avec des bus et des chauffeurs du TEC, a confirmé une porte-parole de l’entreprise.