Un cochon vietnamien en liberté à Lodelinsart: "on ne savait pas trop quoi faire, alors on a appelé la police!"

Scène insolite dans la rue de l'Etang, à Lodelinsart au nord de Charleroi: un gros cochon vietnamien a été repéré par les riverains. "Quand je suis sorti de chez moi, il était là, dans un petit carré d'herbe en train de manger. Aucune idée d'où il venait", témoigne Patrick Niesen. "On a vu avec plusieurs voisins à qui ça pouvait être, mais personne n'avait jamais vu ce genre d'animal près d'ici... on ne savait pas trop quoi faire, et comme il était 18 heures et que la SPA ne répondait pas, on a appelé la police."

©Patrick Niesen

©Patrick Niesen

La police locale de Charleroi est donc arrivée sur place. D'abord une patrouille, puis une deuxième équipe avec un combi plus grand. "La scène était très cocasse : on avait réussi à piéger le cochon dans une allée entre deux maisons pour attendre la police, mais quand ils sont arrivés, le cochon n'a rien voulu savoir. Il a couiné très fort, il a essayé de s'échapper, même avec les lassos de capture il n'en faisait qu'à sa tête", dit encore le riverain, qui a tout filmé. Finalement, il s'est rappelé qu'il avait une grande cage chez lui, qu'il utilisait quand il avait des chiens. "J'ai proposé d'aller la chercher, et on a essayé d'attirer le cochon avec un peu de nourriture. Finalement il est entré dans la cage et ça a été beaucoup plus facile : les policiers n'avaient visiblement pas l'habitude de ce genre de bestiole, et en plus on sait que ça peut mordre et être dangereux, donc il fallait être prudent et patient. Mais finalement, ils ont pu embarquer la cage et le cochon dans le combi. Les policiers étaient d'ailleurs sympathiques, très professionnels et très doux avec l'animal. C'est pour ça que je voulais partager cette histoire un peu légère, parce qu'on peut souvent entendre du mal sur leur profession, et là je tenais à dire que le service était au top."

©Patrick Niesen

©Patrick Niesen

La police locale de Charleroi confirme : le combi est ensuite parti à la SPA de Charleroi pour déposer le cochon. "C'est la procédure, on a d'ailleurs les clés du refuge précisément pour ce genre de cas", détaille le porte-parole de la zone. Le cochon vietnamien s'y trouve donc : "on l'a pris en charge ce matin", confirme de son côté Franck Goffaux, directeur de la SPA. "J'espère que le propriétaire va se manifester pour récupérer son animal, et que ce n'est pas un abandon. Parce qu'il n'est pas pucé ni tatoué, et il y a malheureusement plein de gens qui prennent impulsivement ce genre de cochon sur les réseaux sociaux. Ca a vraiment une bonne bouille et un comportement très marrant, mais ça grandit vite et beaucoup, et ça peut tout saccager dans un jardin... A moins d'une grande ferme, c'est difficile de s'occuper chez soi de ce genre d'animal. Ici, nous on est obligés de le garder en cage parce que la dernière fois qu'on a rentré des cochons comme ça, ils ont tout démoli sur notre terrain et ont défoncé les clôtures."