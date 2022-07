Des riverains de l'aéroport de Charleroi se partageront 1 million d'euros pour avoir subi des nuisances sonores

Pour les 54 riverains qui se battent depuis près de 21 ans, Me Alain Lebrun se réjouit de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons: "début des années 2000, le développement économique a été mis avant la tranquillité des voisins de l'aéroport", dit-il. "La somme est peu moindre que ce qu'ils demandaient, mais ça me paraît satisfaisant." La Région wallonne et l'aéroport peuvent encore aller en cassation.

En 2001, quand Ryanair s'installe à l'aéroport de Charleroi - Brussels South Charleroi Airport - avec ses avions, des riverains se plaignent de nuisances sonores anormales. Trop tard le soir, trop tôt le matin, des avions qui font trop de bruit, ils sont persuadés qu'ils sont laissés pour compte: 54 d'entre eux décident d'attaquer les responsables en justice. Il aura fallu 21 ans pour qu'ils se voient indemnisés financièrement. C'est chose faite pour partie d'entre eux, puisque 42 riverains viennent de se voir attribuer collectivement la somme de 1.044.238,40€ par la Cour d'appel de Mons dans un arrêt du 30 juin dernier. Pour les 12 autres plaignants, la Cour doit encore statuer, une audience aura lieu en décembre.

21 ans, c'est long. Mais "la procédure a connu des hauts et des bas, le dossier est passé devant la Cour constitutionnelle, des riverains sont décédés ou ont déménagé, il y a eu de grosses sommes investies en experts et en frais d'avocat, même moi j'ai arrêté près de 5 ans de suivre le dossier à un moment donné: il ne faut pas juste dire que la justice est trop lente, c'est plus complexe que cela", précise Me Lebrun, avocat des riverains.

L'affaire avait fini par arriver au tribunal civil, en 2019, "mais on a presque été déboutés, c'est pour ça qu'on est allés en appel." Et là, la justice a vu les plaintes des riverains d'un autre œil: l'arrêt mentionne que la Région wallonne, principalement parce que l'aéroport était aussi poursuivi, a commis plusieurs fautes. Ne pas avoir fait d'étude d'incidences préalable, d'avoir fait preuve de tolérance pour des vols tôt le matin et tard le soir, d'avoir tardé à prendre des mesures d'accompagnement pour les riverains (qui sont arrivées en 2002 et 2004), et enfin que"c'est un peu étonnant qu'il n'y ait eu aucune amende pour le dépassement des normes sonores qui a été infligée entre 2001 et 2019, alors qu'il y a eu des dépassements", rapporte Me Lebrun. "Avec des sanctions, il y aurait peut-être eu plus de précautions prises..."

En plus des indemnités compensatoires d'un million d'euros, les riverains se verront aussi rembourser près de 17.000€,pour un expert en acoustique engagé pour les conseiller dans le dossier.

Aujourd'hui par rapport à il y a un quart de siècle, les riverains de l'aéroport vivent normalement un peu mieux: la modernisation des avions, les précautions prises à tous niveaux, l'aide à l'isolation acoustique des logements et l'allongement de la piste participent à faire "moins de bruit". Même si certains s'en plaignent toujours (une pétition est ouverte au Parlement wallon), notamment en raison de l'essor pris ces dernières années par l'aéroport, où de plus en plus de décollages et d'atterrissages se font.

La Région wallonne et BSCA ont encore l'occasion d'aller en cassation contre cet arrêt. "Mais après 21 ans de procédure, les riverains espèrent évidemment que la Région wallonne va s'incliner et que l'on mettra un point final à ce dossier", conclut Me Lebrun.