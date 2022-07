Non, la poterie n'est pas morte: à Bouffioulx, on se réinvente et on veut continuer à transmettre

Au lendemain de la Fête de la Poterie, c'est l'heure des bilans. Malgré quelques couacs, le week-end s'est bien déroulé et tout le monde est satisfait de cette reprise.

Mais une fois le rideau de la fête tiré, Bouffioulx se retrouve à nouveau seule. La porterie, cette pratique exercée depuis des millénaires, souffre terriblement. Jadis, les porteries d'art peuplaient le village mais aujourd'hui, il n'en existe plus que deux. Seules survivantes d'une époque révolue, la poterie Biron et la poterie Dubois propose encore des objets d'une qualité peu égalée. "Nous sommes les derniers et devons relever de nouveaux défis. Oui, nous avons un passé prestigieux mais c'est l'avenir que nous devons voir," explique Stéphanie Dubois, héritière depuis plus de 13 générations de la poterie Dubois.

©NGOM (Bernard Dubois est le digne héritier d'un savoir-faire millénaire)

Gardienne d'un savoir-faire trop vite jugé comme désuet, elle tient à remettre l'église au milieu du village et redonner ses lettres de noblesse à une pratique millénaire. "Nous ne manquons pas de projets pour le futur. Afin d'intéresser les plus jeunes, nous réalisons le plus souvent possible des stages et des manifestations. Grâce à une excellente collaboration avec la Maison du Tourisme de Charleroi, nous sommes invités à diverses festivités ou rassemblements afin de faire connaître nos produits et leurs nombreuses qualités."

La responsable a conscience que c'est une période charnière et qu'il faut réagir. "Nous avons des contacts avec des élèves en école de design. Avec leur regard, ils peuvent nous aider à trouver comment assurer ce virage. Des recherches sur les émaux et les formes devraient nous y aider."

La recherche de la modernité n'est pas le seul challenge des potiers de Bouffioulx. La porterie demande l'utilisation d'un matériel spécifique comme les fours. "Tout le monde n'a pas un four c'est pourquoi nous travaillons à ce que le parc à fours devienne une réalité très prochainement. A partir de ce moment là, tout le monde pourra venir y cuire ses objets suivant différents modes de cuissons proposés." Un rapprochement existe avec l'Académie des Beaux arts à ce sujet.

Autre défi, maintenir la production malgré une hausse des coûts de l'énergie. "Actuellement nous travaillons toujours très bien notamment en réalisant des coupes pour différentes brasseries. Même si nous n'avons pas encore reçu les factures de régularisation, nous avons dû augmenter nos prix. Nous avons un four au gaz que nous n'utilisons plus car la tempête en a fait s'envoler le toit du bâtiment. Nous travaillons avec un four électrique mais là aussi il faut se rendre compte des coûts." Heureusement, certains mécènes croient en l'avenir de la poterie et ils n'hésitent à mettre leurs entreprises sur le coup ou la main au portefeuille.

Malgré les difficultés éprouvées, les idées sont légions. Gwendoline Evart, tourneuse venue de France reste une passionnée et défend avec les meilleurs arguments ce savoir-faire si particulier. "Il existe à Ger, en France une commune qui a réussi à faire venir les potiers en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin. Ce serait bien de le faire aussi ici. La poterie doit se transmettre. Il en est comme ça depuis des milliers d'années. Pour les transports, les cuissons, la conservation il n'y a rien de mieux. Il ne faut pas perdre ce savoir-faire qui ne pourra jamais se transmettre par la seule théorie."

Renseignements et informations sur les activités de l'asbl "La Poterie Dubois" www.poteriedubois.be