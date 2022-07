Santé et IST: durant la saison estivale, plus que jamais, sortez couvert!

Avec les beaux jours et les différentes fêtes organisées çà et là, il est plus vite facile de se laisser porter par l'ambiance et de mettre de côté, ou du moins être moins vigilent, les réflexes utiles en matière prévention contre les infections sexuellement transmissibles.

A Sida IST Charleroi-Mons on est encore plus vigilent en cette saison estivale. Présents sur le terrain, l'équipe de Charleroi multiplie les actions de prévention. "L'été est souvent une période pendant laquelle les gens font moins attention. Les fêtes avec leur lot de consommations diverses diminuent la vigilance. On se laisse plus emporter dans un certain relâchement," explique Rudy Gooris.

Les regroupements et les festivités sont pointés du doigt. "Il n'y a pas toujours moyen de trouver des moyens de protection en cas de relation sexuelle. Il faut donc se prémunir et anticiper. Pour ce qui est des festivals,les organisateurs font de plus attention à communiquer au public les bons comportements. Souvent on trouve des stands qui sensibilisent ou mettent à disposition des préservatifs notamment."

Le responsable explique également qu'il n'y a pas de gênes à avoir pour pousser la porte d'un centre de dépistage. Discrétion et professionnalisme sont de mise.

Même si l'absence de protection existe lors de rapports sexuels consentis, Rudy Gooris attire l'attention sur les agressions sexuelles toujours possibles. "Dans l'idéal, il ne faut pas se retrouver seul. Si on part à 6, on revient à 6.On ne laisse personne de côté et cela dissuade les agresseurs."

Tout l'été, comme pendant le reste de l'année, les équipes de Sida IST Charleroi sont présentes aux quatre coins de la ville. "Il ne faut pas avoir peur de venir nous trouver ou nous téléphoner. Je tiens à rappeler que même si toutes les infections ne sont pas guérissables elles sont soignables.Pour l'instant, il y a une recrudescence de la syphilis. Cette infection n'est pas propre à une catégorie de la population bien déterminée."

Le Médibus est à la place Fesler à Marchienne-au-Pont tous les jeudis de 15h à 18h, le premier mercredi du mois au Resto du Cœur à Charleroi de 11h à 13h, un mercredi sur deux à l'aire d'autoroute de Fontaine-l'Evêque de 16h à 19h et tous les samedis de 15h à 18h à la gare de La Louvière.

Pour un rendez-vous, il est souhaitable de prendre rendez-vous au 071/92 54 10 ou 065/82 27 55.