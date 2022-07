Ivre comme presque tous les jours, Jordan violente sa grand-mère

L'homme précoce, 25 ans, est en aveu de tout : deux scènes de coups et blessures sur sa grand-mère, un harcèlement et des menaces avec des canettes de bière et une rébellion au commissariat de Fontaine-L'Evêque. Jordan, le petit-fils, ne semble pas être reconnaissant des sacrifices et de la vie qu'il a pu avoir grâce à sa grand-mère.

Avec un papa alcoolique et une maman toxicomane, Jordan a été livré à lui-même. Heureusement, il a pu compter sur sa future victime pour être élevé. Mais depuis ses 8 ans, Jordan a développé une forme de dépendance à la boisson, et plus précisément à la bière. Aujourd'hui, il lui arrive de boire entre 10 et 25 cannettes. Et pour remercier sa grand-mère, Jordan a une bien mauvaise façon de montrer sa gratitude.

« Ça a dégénéré, comme d'habitude »

Pour expliquer sa désagréable attitude, Jordan se cache derrière sa consommation abusive d'alcool. Le jeune homme semble avoir beaucoup de mal à exprimer ses regrets. Pour le parquet, Jordan s'énerve à la moindre occasion, surtout quand sa pauvre grand-mère lui refuse légitimement de lui donner de l'argent. « Et c'est une situation récurrente. Il est ivre quasiment tous les jours. La voisine entend régulièrement la grand-mère pleurer et crier », constate la substitute Broucke.

Jordan a tordu le doigt de la septuagénaire, lancé un rouleau d'essuie-tout ou menacé de lui lancer ses canettes de bière. Face à la police, le comportement est légèrement similaire. Le 2 avril, au commissariat, Jordan ne s'est pas laissé faire lors de la fouille avant la mise en cellule. Avant ça, c'est pour une scène de coups sur la grand-mère que la police locale avait embarqué Jordan.

Une peine de minimum 2 ans de prison est requise contre le jeune détenu, qui comparaîtra encore prochainement pour des coups et blessures sur la même victime. Me Allatta, à la défense, suggère la mise en place d'une suspension probatoire du prononcé : s'il respecte des conditions durant un délai d'épreuve, Jordan ne sera jamais condamné pour son attitude.

Jugement dans huit jours.