Santé financière de Fontaine-l'Evêque: l'année s'est terminée en boni mais la prudence reste de mise

Pour la sixième année consécutive, la ville de Fontaine-l'Evêque est financièrement en équilibre. Au cours des derniers exercices, les bonis cumulés permettent à la commune de consolider ses réserves et de financer ses investissements.

Le compte 2021 du service ordinaire se clôture sur un boni global de 2.370.832 euros.

Il est composé du résultat de l'exercice propre (+ 38.754 euros) et des exercices antérieurs (+ 2.932.078 euros) moins les prélèvements (- 600.000 euros).

En ce qui concerne les dépenses, En 2021, celles liées au personnel ont représenté un peu moins de 39 % des dépenses de la commune. Elles ont augmenté de plus de 1,5 % depuis 2020. Cette évolution est bien entendu liée aux mouvements du personnel et aux évolutions barémiques. Les dépenses de fonctionnement ont, quant à elles, représenté un peu plus de 11 % des dépenses de la ville en 2021. Elles ont augmenté de plus de 15 % par rapport à 2020. Cette évolution est due non seulement à la reprise des activités mais aussi à l'externalisation de certaines prestations. Un peu plus de 10% des ressources communales ont été consacrées au remboursement de la dette relative aux investissements de la commune. Cette dette est restée stable par rapport à 2020 mais a augmenté de près de 4 % depuis 2018 suite à l'évolution des investissements. La prudence doit donc rester de mise.

Du côté des recettes, celles de transfert et de dette ont augmenté de près de 7 % au cours de ces dernières années. Les recettes de prestations ont diminué de plus de 14 % au cours de la même période.

Environ 3 % des recettes de la commune proviennent des recettes de prestations (redevances, locations, etc). Elles ont augmenté de 4 % par rapport à 2020. Cette évolution est liée à la reprise des activités et notamment, à l'augmentation des recettes relatives aux crèches.

L'année 2021 se clôture donc sur un boni de 38.754 euros et un résultat consolidé de 2.370.832euros.

Au cours de l'exercice, la ville a enregistré une baisse des additionnels au précompte immobilier, une des principales sources de financement de la commune (- 500.000 euros).

Malgré la pandémie, les dépenses ont augmenté pour revenir à un niveau correspondant à une activité normale au cours d'une année. La commune a néanmoins pu constituer des provisions pour financer les nominations, pour faire face à la cotisation de responsabilisation et pour couvrir l'augmentation de la dotation à la Zone de Police.

Les dépenses de personnel sont restées également stables et ont évolué en fonction de l'évolution de barémique des agents.

Pour l’extraordinaire, en 2021, la ville a investi 7.400.000 euros afin de préserver son patrimoine, notamment le site St-Vaast, afin d'améliorer les performances énergétiques de ses bâtiments et restaurer l'état de certaines voiries communales.

Le compte 2021 a été voté à l’unanimité lors du dernier Conseil communal de ce 23 juin 2022.